Eskişehir Seyitgazi Yolunda Meydana Gelen Kazada 15 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Eskişehir Seyitgazi yolunda meydan gelen ve 14'ü polis memuru 15 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Eskişehir-Seyitgazi yolunda meydana gelen ve 14'ü polis 1 şoför olmak üzere 15 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Aksoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Seyitgazi ilçemizin 102. Kurtuluş yıldönümünde görev alan 15 emniyet görevlimiz dönüş yolunda trafik kazası geçirmiştir. İlk müdahale sonrası yapılan değerlendirmelerde hayati tehlikelerinin bulunmaması tesellimiz olmuştur. Yaralı personelimize geçmiş olsun. Allah şifa versin." - ESKİŞEHİR