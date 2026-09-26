Eskişehir Tepebaşı\'nda 52 yaşındaki yeni emekli apartmanın merdiven altında ölü bulundu

Eskişehir'de 52 yaşındaki bir adam, yaşadığı apartmanda merdivenin altında ölü bulundu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni emekli olan Ahmet A. (52) isimli şahıs, yaşadığı apartmanda merdivenin altında ölü bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.