Eskişehir Tepebaşı\'nda 52 yaşındaki yeni emekli apartmanın merdiven altında ölü bulundu

Eskişehir Tepebaşı'nda 52 yaşındaki yeni emekli apartmanın merdiven altında ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda yeni emekli 52 yaşındaki bir adam, oturduğu apartmanın merdiven altında ölü bulundu. Polis ekipleri ihbarın ardından adrese sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de 52 yaşındaki bir adam, yaşadığı apartmanda merdivenin altında ölü bulundu.
Olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni emekli olan Ahmet A. (52) isimli şahıs, yaşadığı apartmanda merdivenin altında ölü bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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