Eskişehir Tepebaşı\'nda apartman deposindeki 47 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu

Eskişehir'de apartman deposunda cansız bedeni bulunan 47 yaşındaki adamın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman deposundan rahatsız edici bir koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen depoda, henüz ismi öğrenilemeyen 47 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Bahse konu şahsın bir süredir apartmanın deposunda yaşadığı öğrenilirken, uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu iddia edildi. Şahsın ölümü belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.