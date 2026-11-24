Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda askeri helikopter düştü. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düşen helikopterde soğutma çalışması başlatıldı. Öte yandan, kaza mahalli üzerinde bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği görüldü.

Bölgede güvenlik ve inceleme çalışmaları devam ediyor.