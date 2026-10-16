Eskişehir Valiliği 6136'a girmeyen bıçakların maksat dışı taşınmasını yasakladı

Eskişehir Valiliği, il sınırları içerisinde kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen bıçak ve benzeri kesici aletlerin maksat dışı taşınmasının yasaklandığını duyurdu. Alınan karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı ve kesici aletlerin muhafaza altına alınacağı bildirildi.

Valilik tarafından yayımlanan 2026/6 sayılı genel emir doğrultusunda; şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kasap bıçağı, ekmek bıçağı, av bıçağı, falçata, neşter ve benzeri kesici ya da delici aletlerin park, meydan, cadde, pazar yeri, alışveriş merkezi, toplu taşıma araçları ve toplantı-gösteri alanları gibi kamusal alanlarda açıkta taşınması yasaklandı. Kararda, bir mesleğin icrası ya da ev gereci olarak kullanılan kesici aletlerin yalnızca bavul, çanta, ambalaj içinde veya araçların bagaj ve torpidosunda, ani olaylarda kullanılmasını engelleyecek şekilde paketlenmiş olarak nakledilebileceği vurgulandı.

Yasaklara uymayan kişiler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası tatbik edileceği, söz konusu aletlere ise mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar kolluk kuvvetlerince el konulacağı kaydedildi.