Takip uygulaması sinyali tamirhaneden verdi! Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Takip uygulaması sinyali tamirhaneden verdi! Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı

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Takip uygulaması sinyali tamirhaneden verdi! Eskişehir\'de motosiklet hırsızları yakalandı
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Eskişehir Tepebaşı'nda evinin önünden çalınan motosikletin yeri, sahibinin telefonundaki takip uygulamasıyla bir tamir dükkanında belirlendi. Yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Motosikleti zaten bu dükkana tamire bırakacak olan sahibinin tanıdığı tamirci Cengiz Can, hırsızların 'arıza var' diyerek geldiğini ve olay sonrası yanlış anlaşıldığını anlattı.

Eskişehir'de çaldıkları motosikleti tamirciye getirdikten sonra yakalanan hırsızla ilgili haberler nedeniyle tamirci, müşteriler tarafından yanlış anlaşılarak mağduriyet yaşadı.

Olay, 30 Eylül 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Ş.A.T. isimli şahsa ait motosikleti B.K. ve yabancı uyruklu M.İ.A. isimli şahıslar tarafından evinin önünden çalınmıştı. Aracının yerini cep telefonundaki takip cihazı uygulamasıyla anbean izleyen Ş.A.T., sinyallerin bir tamir dükkanından geldiğini tespit etmiş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Çalınan motosiklet, polis ekiplerince dükkanın içinde deposu sökük vaziyette ele geçirilmişti. Yakalanan şüphelilerden B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, M.İ.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.

HIRSIZLAR, SAHİBİNDEN ÖNCE DAVRANDI

İlginç hırsızlık olayının nasıl gerçekleştiğinden bahsederek sözlerine başlayan motosiklet tamircisi Cengiz Can, "Geçenlerde 2 hırsız buraya motosiklet getiriler. O motosiklet, bize tamire gelecek olan tanıdığımız kişinin motosikletiydi. Biz sahibini tanıyoruz ama motosikleti tanımıyoruz, daha önce görmedik. Hırsızlar, sahibi motosikleti buraya getirmeden önce çalıyorlar. Motosiklet, bu hırsızlık olayından önce kazalı ve çalışmaz bir halde olduğu için ittirerek buraya getiriyorlar. Kontağını açıyorlar, aküsünü falan bitiriyorlar. Şahıslar buraya geldiği esnada motosiklet sahibi aracının kayıp olduğunu fark ediyor, GPS cihazından kontrolünü yapıyor ve motosikletin bu tarafa geldiğini polis ekipleriyle beraber teyit ediyorlar. Motosiklet sahibinin babası da polis memuru aslında" dedi.

'BİZİM MOTORUMUZ ARIZALANDI' DİYEREK GELDİLER

Can, sözlerinin devamında, "Hırsızlar içeriye girdiklerinde, 'Bizim motorumuz arızalandı, biz çalıştıramadık, yardımcı olur musunuz' dediler. Biz motosiklete baktık. Motosikletin üzerinde kontak mevcut, artık sonradan mı taktılar, nasıl oldu, bilemem. Motosiklette herhangi bir olumsuzluk, hırsızlık şüphesi yoktu. Motosiklet, deponun cıvataları ve üzerindeki parçalar sökük şekilde bize geldi, burada sökülmedi. Burada sadece boşta olan depoyu motosikletin üzerinden aldık. Enjeksiyon gelmediği için ateşlemeyi kontrol etmek amacıyla bunu yaptık. Kontrol yaparken akünün bittiğini fark ettik. Tam motosiklete takviye yapılacak akülerin geldiği sırada polis geliyor arkalarından. Ben bu esnada bilye almak için sanayiye gitmiştim. Motosiklet sahibinin babası aradı, 'Cengiz, bizim sana getireceğimiz motosikletimiz çalındı. Motosiklet sizin dükkandaymış, sinyali oradan veriyormuş. Polis arkadaşlar oraya gidiyorlar' dedi. Ben de, 'Allah Allah, nasıl olur' dedi. Sanayiden çıktım, yol üzerindeyken oğlum aradı, polislerin geldiğini haber verdi. Olay çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. Motosikleti çalan kişi aracın zaten aracın başındaydı. İki kişilerdi, siyahi olanı orada değil. Polisler çocuğu yakaladılar, daha doğrusu biz burada teslim ettik. Çocuk da zaten, 'Evet, motosikleti buraya ben getirdim' diyor, suçunu kabulleniyor" ifadelerini kullandı.

DÜKKANDA HİÇBİR SUÇ UNSURU ÇIKMADI

Olayın ardından araç sahibinin motosikleti tamir için yine kendilerine bıraktığına dikkat çeken Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hırsızlar motosiklet çalmamış olsa zaten bize tamire getirilecekti. Hatta gırgır yaptık, araç sahibine, 'Bak, hırsızlar senden, bizden önce davranmışlar. Sizden önce motosikleti hırsızlar getirdiler' dedim. Sonuç itibarıyla, burada herhangi bir şekilde olumsuz hiçbir motosiklet bulunmuyor. Bizde ne hırsızlık malzemesi ne de başka olumsuz hiçbir şey bulunamadı. Motosikletlerin hepsi tek tek şasi numaralarına kadar kontrol edildi. Sadece bir tane müşterimize ait icradan borcundan dolayı yakalanması olan bir scooter varmış, onun da tabii kanun gereği alınması gerekiyor".

Kaynak: İHA
MotosikletEskişehirTepebaşı3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Takip uygulaması sinyali tamirhaneden verdi! Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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