Eskişehirspor-Balıkesirspor maçı sonrası deplasman tribünündeki hasar 200 bin TL oldu - Son Dakika
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Eskişehirspor-Balıkesirspor maçı sonrası deplasman tribünündeki hasar 200 bin TL oldu

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Eskişehirspor-Balıkesirspor maçı sonrası deplasman tribünündeki hasar 200 bin TL oldu
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Eskişehirspor'un Balıkesirspor'u 7-1 yendiği maç sonrası deplasman tribününde oluşan zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu hesaplandı. Tribünde onarım başlarken tutanaklar kulüplere iletildi, masrafların karşı kulüplerden tahsil edileceği öğrenildi.

Eskişehir'de 7-1'lik skorla biten Eskişehirspor- Balıkesirspor karşılaşması sonrası deplasman tribünündeki korkuluk, tuvalet ve kalorifer peteklerinin taraftarlarca kırılmasıyla oluşan toplam zarar yaklaşık 200 bin TL olarak hesaplandı. Tribünde onarım çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz Pazar günü Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi Eskişehirspor'un 7-1'lik skorla Balıkesirspor'un yendiği maçın ardından, deplasman tribününde misafir seyircilerin neden olduğu tahribat görüntülendi. Tribünde yer alan korkulukların, camların ve sabunlukların kırıldığı, çevreye çöplerin atıldığı görüldü. Özellikle tuvaletlerdeki ara bölmelerin, pisuvarların ve kalorifer peteklerinin kasıtlı olarak kullanılamaz hale getirilmesi dikkat çekti. Petek borularının kırılması nedeniyle tesisin su altında kaldığı göze çarptı. Son maçın ardından hasarın boyutu 100 bin TL, toplam hasarın ise yaklaşık 200 bin TL olduğu tahmin ediliyor.

"Kalorifer suyu simsiyah bir şekilde burayı basmış durumda"

Milli servet vurgusu yapan stadyum tamircisi Adem Opus, zararların sürekli tekrarlandığına dikkat çekerek, "Burası devletin malı olduğu için bizler de korumak zorundayız. Kırılanları ben kendim tamir ediyorum. Bir nevi milli servettir bu. Burada radyatör peteğimize komple zarar verip suların boşalmasına ve kalorifer sisteminin çalışmamasına neden oluyorlar. Buradaki ara bölmelerin ve pisuvarların hepsine zarar vererek burasını bir nevi kullanıma kapatmış oluyorlar. Kalorifer sisteminin borularını kırdıkları için kalorifer suyu simsiyah bir şekilde burayı basmış durumda. Tuvaletlerimizin içindeki çöp kovalarını, bidonları komple kırıyorlar, peçeteliklere zarar veriyorlar" dedi.

"Kimsenin zarar vermemesini isterim"

Daha önceki karşılaşmalarda da benzer tahribatların yaşandığını belirten Opus, "Daha önceki maçlarda da aynı şekilde kırılmıştı, yine tekrardan yeniliyoruz ama yine de zarar veriliyor. Tamirat maliyeti şu anda en az 100 bin lira diyelim. Buraya pisuvarlar ve ara bölmeler alınacak, fayansçı gelip bunların tamirini yapacak. Ayrıyeten peteğin tamiri ve kırılan parçaların yerine yenilerinin alınması lazım. Sonuçta burası devletimizin, milli bir servettir. Kimsenin zarar vermemesini isterim. Daha önce kırıldığında da aynı şekilde tutanaklar tutulup ilgili, karşı kulüplere yansıtıldı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından hazırlanan tutanakların ilgili kulüplere iletildiği ve masrafların yasal süreç kapsamında karşı kulüplerden tahsil edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehirspor-Balıkesirspor maçı sonrası deplasman tribünündeki hasar 200 bin TL oldu - Son Dakika
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