Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye personeli tutuklandı - Son Dakika
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye personeli tutuklandı

21.04.2026 06:36
Eşme Belediyesi'nde yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile 2 belediye personeli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştır.

Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile 2 belediye personeli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' suçuna ilişkin inceleme başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve bazı belediye personellerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Nisan günü belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, şoförü M.F., belediye personeli H.D., zabıta görevlisi İ.U. ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi R.S.S. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan'ın Özel Kalem Müdürü S.B.'nin de 20 Nisan günü gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesi'nde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli dijital materyallere el konulurken, hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü.'nün ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; alkollü işletmelerin kapanış saatlerinin uzatılması karşılığında iş yeri sahiplerinden menfaat sağladığı, Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bazı ödemelerde usulsüzlük yapılarak haksız kazanç elde edildiği ve bazı iş yerlerine ruhsat işlemleri karşılığında çıkar temin edildiği iddiaları üzerinde durulduğu öğrenildi. Ayrıca yapılan incelemelerde Belediye Başkanı Tozan'ın şoförü M.F.'nin banka hesaplarında olağan dışı para hareketliliği tespit edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Eşme Adliyesi'ne sevk edildi.

-Başkan Tozan ve 2 belediye personeli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye personeli H.D. ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi R.S.S., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Yılmaz Tozan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile irtikap", şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Burcu Tozan ile Özel Kalem Müdürü S.B. hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burcu Tozan ile Özel Kalem Müdürü S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye personeli tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye personeli tutuklandı - Son Dakika
