Espressolab'a Saldırı: 4 Gözaltı

Göstericiler Espressolab'a saldırdı: Çıkan arbedede sandalyeler havada uçuştu

İSTANBUL - Maltepe'de düzenlenen miting sonrası dağılan grup, bölgede bulunan Espressolab'da oturan vatandaşlar ile tartıştı. 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting sonrasında dağılan bir grup, Özgür Özel'in boykot listesine aldığı 'Espressolab'da oturan vatandaşlarla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sandalyeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahelesi ile taraflar ayrıldı.

4 kişi gözaltına alındı

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sonucunda olaya karıştığı belirlenen E.T.S., A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.