Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı

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Estetik çılgınlığı fenomenler arasında giderek yaygınlaşırken, Pınar Özkurteller isimli Tiktok fenomeni tanınmaz hale geldi.

Geçirdiği burun, dudak, çene, göz kapağı, göz çektirme, yağ aldırma, kaburga, dolgu, botoks sonrası tanınmaz hale gelen 36 yaşındaki fenomen, sayısız işlem yaptırarak vücudunda neredeyse doğal hiç bir yer bırakmadı. Son olarak göğüslerine silikon taktıran fenomen, ameliyat sonrası alkol alıp ilaçlarını kullanmadığı için enfeksiyon kaptı. Özkurteller'in silikonlarında biriken enfeksiyon canlı yayın yaptığı sırada patladı. Acı içinde hastaneye giden fenomen, o anlarda bile canlı yayınını kapatmadı.

ESTETİĞE TÖVBE ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç kadın hastane çıkışı ölümden döndüğünü ve çok korktuğunu söyledi. Tiktok kullanıcısı estetiğe tövbe ettiğini ve bir daha yaptırmayacağını söylese de takipçileri "Bu kaçıncı söz vermen", "Sen ölene kadar yaptırmaya devam edersin", "Bir gün canından olacaksın" gibi yorumlarda bulundu.

Tiktok fenomeninin estetik merakı ve ameliyat sonrası halleri ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.