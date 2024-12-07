Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı - Son Dakika
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Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı

Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı

Sosyal medya platformu Tiktok'ta Pınar Özkurteller ismi ile bilinen fenomen geçirdiği sayısız estetik operasyonlar sonrası tanınmaz halde. Son olarak yaptırdığı estetik ameliyatının ardından ölümden dönen ünlü fenomen fenalaştığı anlarda bile canlı yayını kapatmadı.

07.12.2024 13:13
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Estetik çılgınlığı fenomenler arasında giderek yaygınlaşırken, Pınar Özkurteller isimli Tiktok fenomeni tanınmaz hale geldi.

Geçirdiği burun, dudak, çene, göz kapağı, göz çektirme, yağ aldırma, kaburga, dolgu, botoks sonrası tanınmaz hale gelen 36 yaşındaki fenomen, sayısız işlem yaptırarak vücudunda neredeyse doğal hiç bir yer bırakmadı. Son olarak göğüslerine silikon taktıran fenomen, ameliyat sonrası alkol alıp ilaçlarını kullanmadığı için enfeksiyon kaptı. Özkurteller'in silikonlarında biriken enfeksiyon canlı yayın yaptığı sırada patladı. Acı içinde hastaneye giden fenomen, o anlarda bile canlı yayınını kapatmadı.

Estetik bağımlısı fenomen ölümden döndü

ESTETİĞE TÖVBE ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç kadın hastane çıkışı ölümden döndüğünü ve çok korktuğunu söyledi. Tiktok kullanıcısı estetiğe tövbe ettiğini ve bir daha yaptırmayacağını söylese de takipçileri "Bu kaçıncı söz vermen", "Sen ölene kadar yaptırmaya devam edersin", "Bir gün canından olacaksın" gibi yorumlarda bulundu.

Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı

Tiktok fenomeninin estetik merakı ve ameliyat sonrası halleri ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Estetik bağımlısı fenomen ölümden döndü

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Son Dakika 3.Sayfa Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Zekeriya Ünlü:
    Geberse kimin umurunda 60 1 Yanıtla
  • Pervin Gogce:
    insanlık sifatindan cikmis 53 1 Yanıtla
  • YoH null:
    Çoğu farkında değil sanırım estetik yapanların çoğu beli oluyor ve şunun farkında değiller çok kötü görünüyor çünkü 42 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    İgrenç igrenç igrenç mahluk 26 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücretli ve emeklide 2025de patlayacak onu da haber yapin 13 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Tam fino köpeği fino köpeği bundan güzeldir tipe bak gece görsem korkarım 9 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    toprak bekliyor bu halen millet beni izlesin beni konuşsun derdinde. halbuki milletin bir gram bile S2kinde değilsin. ne mallar var bu dünya nasıl 5 0 Yanıtla
  • tufan Şenoğlu:
    maymundan 3 gün önce dünyaya gelmiş dikiş tutmaz 4 1 Yanıtla
  • Eren Atabey:
    At g.tü bundan daha güzel benzemeye çalışmış ama olmamış 4 0 Yanıtla
  • Bülent Koca:
    m.u{6c2bffa VFED..CL. .F....ID 0,112-528,388 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 0 0 Yanıtla
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