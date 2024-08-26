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Etimesgut'ta çocuğa saldıran sahipsiz köpeğin sokağa bırakılacak olmasına mahalleliden tepki

ANKARA - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, bir çocuğa saldıran sahipsiz köpeğin 10 gün sonra tekrar alındığı yere bırakılacağını açıklaması üzerine mahalleli duruma tepki gösterdi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşayan bir çocuğa saldıran sahipsiz iki sokak köpeği, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun olaya ilişkin yaptığı açıklamada, köpeklerden bir tanesinin tekrar alındığı yere bırakılacağını belirtmesi, bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Mahalle sakinlerinden Sait Murat, sahipsiz köpeğin sokağa bırakılmamasını, aksine barınağa götürülmesini isterken, bir diğer mahalle sakini Fatime Yüksel ise başıboş halde dolaşan sokak köpekleri hakkında ilgililerden gereğinin yapılmasını talep etti.

Mahallede dolaşan köpeklerin başıboş ve gruplar halinde dolaştığını kaydeden mahalle sakini Fatime Yüksel, "Çocukları okula götürüp getirmek de bize kalıyor. Normalde gidip gelebilecek çocukları daha sıkı takip etmek zorunda kalıyoruz. Ortalık problemli, bunun bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekiyor. Hep hayvan hakları diyoruz ama insan haklarından bahseden kimse yok" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Sait Murat ise, yaşadıkları mahallede çok sayıda başıboş köpek olduğunu söyleyerek, "Küçük çocukları ve insanları parçalıyorlar, ısırıyorlar. İnsanlar tepki gösteriyor ama ben de hayvan severim ama böyle hayvan severlik olmaz. Hayvanlara çiğ et yediriyorlar. Belediyenin yaptığı da yanlış. Köpeğin tedavisini yapıp geri dışarıya salmaması gerekiyor. Barınaklar oluşturulup orada beslenmesi gerekiyor. Hayırseverler yardımlarını yapacaksa o barınaklara yapması gerekiyor. Bu konuda çok muzdaripiz, yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.