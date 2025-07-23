Etimesgut'ta Park Halindeki Araç Yandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde alev alan araç küle döndü.

Olay, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki araç, henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen araç küle döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA