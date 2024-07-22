Etiyopya'da heyelan can aldı! En az 55 ölü var - Son Dakika
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Etiyopya'da heyelan can aldı! En az 55 ölü var

Etiyopya\'da heyelan can aldı! En az 55 ölü var

Etiyopya'nın güneyinde, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22.07.2024 19:23
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Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 55 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Gofa Bölgesi İletişim İşleri Departmanı, toprak kaymasında en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gofa'da 2018 yılında bir hafta arayla meydana gelen iki ayrı toprak kaymasında da en az 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Etiyopya'da heyelan can aldı! En az 55 ölü var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: geçmiş olsun etopyaya 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser: bizimkiler burda bazıları fenomenlik peşinde koşup tiktokta soyunsun adamlar orada açlıkla afetle sınansınlar şükredin halinize 2 0 Yanıtla

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