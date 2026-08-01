ETÜ Bayrağı Ağrı Dağı'nda Dalgalandı - Son Dakika
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ETÜ Bayrağı Ağrı Dağı'nda Dalgalandı

ETÜ Bayrağı Ağrı Dağı\'nda Dalgalandı
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Erzurum Teknik Üniversitesi bayrağı, Ağrı Dağı zirvesine taşındı. Süleyman Yıldız tırmandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bayrağı, Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinde dalgalandırıldı.

Saat 01.00'de 3.750 metre irtifadan başlayan ve 7 saat 10 dakika süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Süleyman Yıldız, Erzurum Teknik Üniversitesi bayrağını Ağrı Dağı'nın zirvesine taşıdı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Süleyman Yıldız'ı makamında ağırlayarak sergilediği azim ve kararlılıktan dolayı tebrik etti.

Ziyarette Yıldız, Ağrı Dağı'nın zirvesinde dalgalandırdığı üniversite bayrağını Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak 'e takdim etti.

Kaynak: İHA

Süleyman Yıldız, Ağrı Dağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ETÜ Bayrağı Ağrı Dağı'nda Dalgalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ETÜ Bayrağı Ağrı Dağı'nda Dalgalandı - Son Dakika
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