Ev eşyası yüklü pikap alevlere teslim oldu

Hatay'da eşya yüklü pikap alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi 366. Sokak'ta yaşandı. Pikapta yüklü ev eşyaları alevlere teslim oldu. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev eşyaları zarar gördü. - HATAY