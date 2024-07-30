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Ev ve arazilerine kenevir eken şahıslara jandarmadan operasyon

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da evleri ile birlikte arazilerine kenevir eken 2 şahıs jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanırken, olayda 110 kök kenevir ile 4 bin 391 gram esrar ele geçirdi.

Olay, Çay ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. ve C.T. isimli şahısların kendilerine ait ikametlerinde ve arazilerinde yasadışı kenevir ekimi yaptıkları yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şahısların ev ve arazilerine baskın düzenleyen ekipler narkotik köpekleri ile yaptıkları aramada 110 kök kenevir, 4 bin 391 gram esrar ve 128 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olay sonrası şahıslar gözaltına alınırken, gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpekleri ile yapılan aramalar ise jandarma kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.