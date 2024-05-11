Ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ev yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyündeki yangın ev yangını büyümeden söndürüldü. Remzi Yıldız'a ait evin bitişiğinde bulunan kalorifer dairesinde çıkan yangın, köylülerin hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

11.05.2024 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev yangını büyümeden söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyündeki yangın ev yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Remzi Yıldız'a ait evin bitişiğinde bulunan kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Olay yerine ihbar üzerine Domaniç Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin yangına hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar tutuşmaması için soğutma çalışması yaptı. Yoğun rüzgarın hakim olduğu köyde yangının büyümemesi büyük bir şans olarak değerlendirildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Domaniç, Kütahya, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
23:27 Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti
23:13 Afganistan’da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti
22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
22:05 Nijerya’da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı Nijerya'da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 01:21:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement