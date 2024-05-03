Evdeki yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
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Evdeki yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan bir evde yangın tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, 2 ahşap binayı kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 04:19
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Evdeki yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde ahşap evde bulunan yangın tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 2 ahşap bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.45 sıralarında Bucak ilçesi Pazar Mahallesi 3605 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde bulunan yangın tüpünün bir anda patlaması sonucu ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Yan binaya da sıçrayan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iki ev içerisinde de kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evdeki yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

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