Evi soyarken suçüstü yakalandı, adliyeye girerken sigara istedi - Son Dakika
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Evi soyarken suçüstü yakalandı, adliyeye girerken sigara istedi

Aksaray'da aranması olan ve 12 ayrı suç kaydı bulunan hırsız, 13. soygununda yakalandıktan sonra adliyeye getirilirken sigara istedi.

22.04.2024 20:20  Güncelleme: 20:28
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Evi soyarken suçüstü yakalandı, adliyeye girerken sigara istedi

Aksaray'da aranması olan ve 12 ayrı suç kaydı bulunan hırsız 13. soygununda soyduğu evin içinde yakalanırken, adliyeye getirildiği esnada yakınlarından sigara istedi

AKSARAY - Aksaray'da girdiği dairede suçüstü yakalanan ve mahsur kaldığı dairede polis ekibiyle birlikte itfaiye tarafından balkondan indirilen hırsız, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hırsız adliye getirilişi sırasında yakınlarından sigara istedi.

Olay, gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi 2406 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daire içinde el feneri yandığını gören bir vatandaş şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek ilk önce 2 katlı binanın çevresini abluka altına aldı. Diğer ekip ise Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde binanın dış kapısından tırmanarak balkona çıktı. Açık olan balkon kapısından sessizce içeri giren polis ekipleri odada bulunan Rıdvan B. isimli hırsızı suçüstü yakaladı.

Evin kapısından çıkmak için ev sahibine ulaşmaya çalışan polis ekipleri ev sahibine ulaşamayınca hırsızla birlikte evde mahsur kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ev sahibine ulaşamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evin balkonuna itfaiye aracındaki merdiveni uzattı. Yakaladıkları hırsızla birlikte evde mahsur kalan polis ekipleri itfaiye merdiveninin kafesiyle aşağıya indirildi. Hırsız, polis aracına bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Şüpheli Rıdvan B.'nin burada yapılan sorgulamasında 12 ayrı hırsızlık kaydının bulunduğu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gece boyunca sorgudan geçirilen Rıdvan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince ters kelepçeli olarak adliyeye getirilen Rıdvan B. adliye girişinde yakınlarından sigara getirmelerini istedi.

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evi soyarken suçüstü yakalandı, adliyeye girerken sigara istedi - Son Dakika

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