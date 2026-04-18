İtfaiyenin asansörlü merdivenine binmekten korkan genç, kırık ayağıyla merdivenlerden indi
İtfaiyenin asansörlü merdivenine binmekten korkan genç, kırık ayağıyla merdivenlerden indi

18.04.2026 18:11  Güncelleme: 18:12
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinde düşerek ayağını kıran genç, kilosu nedeniyle itfaiye ekiplerinin asansörlü merdivenine binmeyi reddetti. Kırık ayağıyla dar merdivenlerden inerek ambulansa ulaştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde düşerek ayağını kıran ve kilosu sebebiyle merdivenlerden indirilemeyen genç, itfaiyenin asansörlü merdiveniyle balkondan indirilmek istendi. "Korkarım" diyerek asansörlü merdiven ile inmek istemeyen genç, kırık ayağıyla 4 katlı apartmandan inerek ambulansa ulaştırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beş katlı bir apartmanın 4. katında oturan E.Ç. isimli genç, evinde dengesini kaybederek düştü. Düşmesi sonucu sol ayağını kıran genç için ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci, ambulansa götürmek istedi. Yaklaşık 180 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen gencin, apartmanın dar merdivenlerinden indirilememesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve ulaşmak için asansörlü merdiven kurdu. Balkondan asansörlü merdiven ile indirilmek istenen genç, korktuğunu belirterek asansörlü merdivene binmeyi reddetti. Ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen E.Ç., sağlık ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle kırık ayağına rağmen merdivenlerden inmek istedi. Güçlükle aşağıya ulaştırılan genç, sedyeye alınarak ambulansa bindirildi. Gencin, ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından, güvenlik önlemi sebebiyle kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Efeler, Aydın, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
