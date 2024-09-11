Uyuşturucu İle Yakalanan Kadın Tutuklandı

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Evinde uyuşturucu ele geçen kadın tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu evinde uyuşturucu madde ele geçen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda S.K adlı kadının evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 45 gram metamfetamin, 1,45 gram kokain, 4 adet sentetik ecza ve

1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. bugün bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.