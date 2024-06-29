Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti - Son Dakika
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Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti

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Elazığ'da akşama yapılacak söz törenine hazırlanmak için kuaföre giden 29 yaşındaki Tuğçe, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, en mutlu gününde hayatını kaybetti.

29.06.2024 20:43  Güncelleme: 23:53
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Elazığ'da 29 yaşındaki bir kız, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan talihsiz kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evliliğe giden ilk adımda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

KUAFÖRDE ANİDEN RAHATSIZLANDI

Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda akşama sözü olan 29 yaşında Tuğçe A., gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Evliliğe giden ilk adımda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda genç kadının, kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak hastaneye giden Tuğçe A.'nın akrabaları ve damat tarafı yasa boğuldu.

Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mahsun Aslan: mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyorum çok üzücü 46 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bazı şeyleri 30 yaşına kadar saklamamak lazım. 3 36 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: Ya evli olup çocuğu olsaydı bunlar akla gelince rabbim kimsenin başına vermesin. Mekanı cennet olsun 3 3 Malata Almanya: İşte seninle ben aynı ülkede nefes alıp veriyorum ne alakası var? 30 yaşına diyorsun bu gençler zengin aile çocugumu? Elinde avucunda varda evlenmiyorlar mı? Oradan yazıp çizmek kolay anadolu gariban çocukları hepsi bu ekonomide nasıl evlilik yapsınlar? Keyfine insanlae 30una kadar beklemiyor galiba sen aileden zenginsin kafan rahat yazıp çiziyorsun 6 0
  • selçuk çelik: O kadar çok üzücü bir olay,ki kelimelerle anlatmak çok yetersiz kalır.Allah Rahmetli Tugçe Hanıma Gani gani Rahmet eylesin.Ailesine ve bütün sevenlerine Baş sağlıgı diliyorum. 30 3 Yanıtla
  • Fecri null: Heyecanlandı, Allah rahmet eylesin 5 16 Yanıtla
  • Alper Ülgentay: Bir saat sonramız belli değil.allah rahmet eylesin ailesine çok zor ama sabırlar dilerim 12 0 Yanıtla
  • AHMET KAYA: İNSANIN ÖNÜNDE ÖLÜM GİBİ BİR (0) YUTAN ELEMAN VAR İKEN DÜNYA ANLAMINI YİTİRİYOR. HİÇ BİR ŞEYİN ANLAMININ OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNE SÜRÜKLÜYOR. ÖLÜMÜ UNUTUNCA BİRAZ HAYATTAN ZEVK ALABİLİYOR. İŞTE ŞEKİL A'DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ EVLENEMEDEN ÖLEN BU KIZ GİBİ! HAYAT ANLAMSIZ VE BOŞ PEKİ YA BEN NEDEN ALLAH'I ARAMAYAYIM ŞİMDİ. HAYATIN ANLAMINI NEDEN SORGULAMAYAYIM? AKLIM NEDEN VAR?.............. 2 4 Yanıtla
  • Kemsl: yalan dünya! 4 0 Yanıtla

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