Evlilik İptali Davasına HSK İncelemesi - Son Dakika
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Evlilik İptali Davasına HSK İncelemesi

29.07.2025 15:59
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Adalet Bakanı'nın talimatıyla İnan Kıraç'ın davası ve vesayet kararları inceleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla İnan Kıraç hakkında açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İş insanı İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarıyla ilgili bazı iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatıldı. HSK iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri, iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı iddiası ve yüksek meblağlı vekalet ücreti ödemesi iddiaları kapsamlı şekilde incelenecek ve rapor hazırlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evlilik İptali Davasına HSK İncelemesi - Son Dakika

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