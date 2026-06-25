Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu
25.06.2026 16:44
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Çanakkale'de 800 bin TL dolandıran M.H. Erzurum'da yakalanarak tutuklandı. İki şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüpheli yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum'da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; bir televizyon programına da konu olan olayda, R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen ve kendisini L.A. olarak tanıtan şahsın, gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu belirlendi.

2 şüpheli tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.H., 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu ve aracılık yaptığı tespit edilen diğer şüpheli K.T. ise Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yakalanarak 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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