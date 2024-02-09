Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı - Son Dakika
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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Ankara MİT, PKK/KCK-PYD/YPG istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer'in, Suriye'deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO'na yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi Ahmet Al Hac Ömer yakalandı.

09.02.2024 23:45  Güncelleme: 23:46
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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

ANKARA MİT, PKK/KCK-PYD/ YPG istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer'in, Suriye'deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO'na yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi Ahmet Al Hac Ömer yakalandı.

Kaynak: İHA

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