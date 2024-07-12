ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti

ABD\'de tutuklu Timur Cihantimur\'un cezaevi değişti

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup, annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan ve tutuklanan Timur Cihantimur'un cezaevi değişti.

12.07.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; önceki gün cezaevinin değişeceğine dair haberler çıkan Timur Cihantimur'un Connecticut'tan alınıp Massachusetts'teki başka bir ıslahevine nakledildi.

Timur Cihantimur için daha önce kefalet karşılığında tutuksuz yargılama talebinde bulunulmuş ve hakimin bu konuyu hala değerlendirdiği aktarılmıştı.

Hakim, daha önce en kısa zamanda Cihantimur'un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talep edildiği başvuruyu değerlendireceğini belirtmesine rağmen henüz kararını açıklamadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarptı.

Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralandı ve olaydan sonra anne Eylem Tok olay yerine polislerden önce giderek oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı. Eylem Tok ve oğlu, ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptı ve buradan da ABD'ye kaçtılar. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarıldı ve ikili 14 Haziran'da ABD'de yakalanıp tutuklandı.

Timur Cihantimur, Eyüpsultan, Eylem Tok, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
08:03 Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı
05:40 DSÖ’ye yeni bir Covid varyant grubu etkili olmaya başladı DSÖ'ye yeni bir Covid varyant grubu etkili olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:40:43. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement