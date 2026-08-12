Eynesil'de boğulan genç toprağa verildi
Kemal Günaydın, Giresun'da boğulma tehlikesi sonrası yaşamını yitirdi, cenazesi defnedildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde dün arkadaşları ile serinlemek için girdiği denizde boğulan genç bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Kemal Günaydın (30), esnaf arkadaşlarıyla dün Giresun'un Eynesil ilçesinde gittikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları kurtarılırken, 30 yaşındaki Kemal Günaydın kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Günaydın için bugün Vakfıkebir Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Kemal Günaydın, Caferli mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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