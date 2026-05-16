Otomobil yayla yolunda yanarak hurdaya döndü

Giresun'un Eynesil ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kemaliye Köyü Armutlu Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eynesil'den Sisdağı Yaylası istikametine gitmekte olan M.U. idaresindeki 52 AEC 072 plakalı özel otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine Eynesil Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yangın sonucu araç tamamen yanarak hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GİRESUN