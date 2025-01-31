Eyüpsultan'da 4 Kişilik Aile Cinayeti

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Eyüpsultan'da feci olay: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Kaldıkları evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

İSTANBUL - Eyüpsultan'da iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü. Kaldıkları evde 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., annesi F.İ., karısı A.Y. ve kızı D.Y. evin oğlu tarafından öldürüldü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme başlatırken öldürülen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.