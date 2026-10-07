Batuhan Karabulut davasında karar: Motokuryeye çarpan sürücü cezaevinden çıktı - Son Dakika
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Batuhan Karabulut davasında karar: Motokuryeye çarpan sürücü cezaevinden çıktı

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Batuhan Karabulut davasında karar: Motokuryeye çarpan sürücü cezaevinden çıktı
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Eyüpsultan'da TEM otoyolunda 17 Mart'ta motokurye Batuhan Karabulut'un hayatını kaybettiği kazanın davasında mahkeme, alkollü sürücü Uğur S.'ye 7 yıl 6 ay hapis verdi ve tahliyesine karar verdi. Ehliyetine 2 yıl el konuldu. Kararı duyan aile ve yakınları adliyede sinir krizi yaşadı; anne Serap Turhal adaletin sağlanmadığını söyledi.

İstanbul Eyüpsultan'da alkollü otomobil sürücüsünün motokurye Batuhan Karabulut'a çarparak ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine hükmetti. Sanığın sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu. Tahliye kararına tepki gösteren aile sinir krizi geçirdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TEM'DE MOTOKURYEYE ÇARPTI

Eyüpsultan TEM otoyolunda 17 Mart günü alkollü otomobil sürücüsü Uğur S. (34), motokurye Batuhan Karabulut'a çarparak ölümüne neden oldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, sanığın alkollü olduğu, kazada asli kusurunun bulunduğu ve alkollü araç kullanarak kurallara özen göstermediği kaydedildi.

İddianamede Uğur S. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

SANIK: KAZAYI ÖNLEMEK İÇİN FREN YAPTIM

Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müştekiler ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Müştekiler, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Olay sırasında öldürme kastının olmadığını söyleyen Uğur S., "Benim ehliyetime daha önce 0.54 promil alkol nedeniyle 6 ay süreyle el konulmuştu. Ehliyetim şu an aktiftir. Benim, kazayı önlemek için ne kadar fren yaptığım delillerde mevcuttur. Ben, bu olay nedeniyle maddi manevi yıprandım" dedi. Son sözü sorulan sanık, beraatını ve tahliyesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Uğur S.'nin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutukluluğu göz önünde bulundurularak tahliyesine ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

AİLE ADLİYEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararın ardından Batuhan Karabulut'un ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Adliye çıkışında sanığın avukatıyla karşılaşan aile, avukata tepki gösterdi.

Anne Serap Turhal, "Bu duruşmanın büyük ihtimalle karar aşaması olacağını biliyorduk. Ama tahliyesine karar verilmesini hiç beklemiyorduk. Benim yavrumu paramparça etmesine, bütün delilleri ortaya sunmamıza rağmen bu kişinin tahliye kararı verildi. Hiçbir şekilde burada adalet sağlanmadı. Bu adaletin sağlanması için elimizden gelenleri yapacağız. Benim yavrumun kanı yerde kalmayacak" şeklinde konuştu.

Abla Bahar Tekin ise kardeşinin mirasçısı olmadığı gerekçesiyle dosyadan çıkarıldığını savunarak, "Mahkemede dinlenmem reddedildi ve dosyadan çıkarıldım. Karşı tarafın avukatı 'iki duble almış, yola çıkmış' demesiyle dayanamadım ve krize girdim. Kardeşim kaçmak istemiş kaçamamış, buna rağmen hala taksir denmesi, olası kast denmemesi, komik cezalar verilmesi... Soruyorum, adalet sistemi bu mudur?" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıEyüpsultan3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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