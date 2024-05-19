Eyüpsultan'da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

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Eyüpsultan'da asker eğlencesi sırasında uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının kimliği tespit edilerek gözaltına alındığı ve silahı temin eden şahsın yakalanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

19.05.2024 14:02
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Eyüpsultan'da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da asker eğlencesin sırasında uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eyüpsultan'da 17 Mayıs akşamı yaşanan olayda asker eğlencesi yapan gençlerden biri uzun namlulu silahla havaya ateş açmıştı. Olayın sosyal medyada tepki görmesi üzerine harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti. Evinde gözaltına alınan zanlı Behçet Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahı para karşılığı Nail isimli bir şahıstan aldığını söyleyen zanlı, olayın ardından geri teslim ettiğini söyledi. Kasten yaralama suçundan iki adet sabıkası olduğu öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri silahı temin eden Nail isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da asker eğlencesinde uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı - Son Dakika
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