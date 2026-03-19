Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını

İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı, dumanlar tüm mahalleye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevli şekilde yanan ev, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Eren Baybuğa, "Çok büyük bir yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak büyük hasar oluştu. Can kaybı yoktu. Mahalleyi tamamen duman kapladı. Aile üyeleri sonradan geldi. Evcil hayvanlar evdeydi, onlar da kurtarıldı" dedi. - İSTANBUL