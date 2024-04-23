Eyüpsultan'da kız kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kız kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan'da yaşanan kız kaçırma olayı sonucunda çıkan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Ada Nur Uzuner'in ölümüne neden olan silahı ateşlediği tespit edilen Gaffur E. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerine göre, Gaffur E. kendisini korumak amacıyla rastgele ateş ettiğini ve karşı taraftan da ateş edildiğini iddia etti.

23.04.2024 20:16
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Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner'in ölümüyle sonuçlanan kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi'nde 20 Nisan Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda S.U. adlı genç kızın kaçırılmasının ardından iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Olay sırasında yanında 3 yaşında çocuğu bulunan 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, Ada Nur Uzuner'in ölümüne neden olan silahı ateşlediği tespit edilen "Azad" lakaplı Gaffur E.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 10 kişi gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerle birlikte iki adet silah ele geçirildiği belirtildi. Poliste ifade veren şüpheliler Gaffur E.'nin evinde oturduğu sırada dışardan gürültüler duyunca dışarı çıktığını, kendisini korumak amacıyla rastgele ateş ettiğini söylediği, karşı taraftan da kendisine doğru ateş edildiğini iddia ettiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da kız kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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