Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Yapan Öğrenci Yakalandı

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Eyüpsultan'da liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla vurarak yaralayan yabancı uyruklu öğrenci yakalandı.

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde saat 10.00'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmış, Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasında silahla ateş ederek ağır şekilde yaralamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K.'nin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL