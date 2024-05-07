Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Yapan Öğrenci Yakalandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Yapan Öğrenci Yakalandı

Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede yaşanan olayda, okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla saldıran ve kaçan yabancı uyruklu öğrenci yakalandı. İddiaya göre, öğrenci daha önce okuldan atılmıştı.

07.05.2024 16:01
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Eyüpsultan'da liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla vurarak yaralayan yabancı uyruklu öğrenci yakalandı.

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde saat 10.00'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmış, Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasında silahla ateş ederek ağır şekilde yaralamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K.'nin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Yapan Öğrenci Yakalandı - Son Dakika

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