İstanbul Eyüpsultan'da kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Ferhat Yamen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Yamen'in cenazesi, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Aeyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelmişti. Ferhat Yamen, iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklerken otomobilinin yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Yamen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Yamen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının şüphelisini yakalama çalışması başlattı. İddiaya göre Yamen ile saldırgan arasında bir dükkanın satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Saldırganı yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Ferhat Yamen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı

Yamen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin 19 Kasım Perşembe günü Alibeyköy Veysel Karani Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.