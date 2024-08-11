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Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Eyüpsultan'da seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangına yoldan geçen diğer vatandaşlar su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin söndürülemediği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yaşanan panik anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Hz. Halid Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsü aracı durdurarak kendisini güçlükle dışarıya attı. Araçtan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ve su doldurdukları kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin çabasıyla söndürülemeyince gelen itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan alevlerin yükseldiği otomobildeki yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.