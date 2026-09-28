Eyüpsultan'da toprak kayması sonrası 14 kişi tahliye edildi, bina havadan görüntülendi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da toprak kayması sonrası 14 kişi tahliye edildi, bina havadan görüntülendi

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Eyüpsultan\'da toprak kayması sonrası 14 kişi tahliye edildi, bina havadan görüntülendi
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İstanbul Eyüpsultan'da sağanak yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle 8 daireli apartmandaki 14 kişi tedbiren tahliye edildi. Toprağın kaydığı alan ile tahliye edilen bina havadan görüntülenirken, bir bina sakini bir an önce çare bulunması gerektiğini söyledi.

İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan yağmurun ardından toprağın kaydığı alan ve tahliye edilen 8 daireli bina havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda sağanak yağışın da etkisiyle toprak kayması yaşanmış. ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri toprak kayması yaşanan yeri kapatarak güvenlik önlemi almış, kayan toprağın altındaki 8 daireli apartmanda yaşayan 14 kişi ise tedbiren tahliye edilmişti. Yağmur sabah saatlerinde etkisini aralıklarla sürdürürken, toprağın kaydığı alan ve tahliye edilen apartman havadan görüntülendi.

Recep Ali Turgut isimli bina sakini ise, "Ben evdeydim. 01.00-01.30 arasıydı. Yağmur yağınca sesler geldi, yıkılmaya başladı. Zaten biliyordum yıkılacağını. Biraz korktum. Yetkililer geldi. Binaya girmememiz gerektiğini söylediler. Bir an önce bir çaresine bakılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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