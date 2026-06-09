Eyüpsultan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Eyüpsultan\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
09.06.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da yol temizliği yapan ekibe minibüs çarptı, 6 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol temizliği yapan İSTAÇ'a ait bakım ekibine öncülük yapan ve üzerinde ikaz tabelası bulunan kamyonete, seyir halindeki yolcu minibüsü çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk - Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı istikameti yönündeki sol şeritte yol temizliği çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (İSTAÇ) bağlı bakım ekibine öncülük yapan ve üzerinde uyarı, ikaz tabelası bulunan 34 FVE 037 plakalı kamyonete seyir halindeki yolcu minibüsü çarptı.

Kazada 6 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önündeki yol süpürme aracına çarparak durdu. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 4 yolcu ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan minibüs ve kamyonet sürücülerini kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kapanan yoldaki trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:43:12. #7.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.