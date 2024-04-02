Eyüpsultan'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğunun annesi olan Dilek Acu'nun yanına gelip bıçakları birbirine sürterek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ahmet Çelik'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, birleştirilmesi hususuna ilişkin dosyanın 20. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere yazı yazılmasına hükmetti.
Eyüpsultan'da Haziran 2023'de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde 2022'de ayrıldığı ve 1 çocuğunun annesi olan Dilek Acu'nun evine gelen ve bıçak olduğu düşünülen cisimleri birbirine sürterek tehditte bulunduğu iddia edilen şüpheli Ahmet Çelik'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.
Dosyaların birleştirilmesini talep etti.
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Çelik hakkında İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dosya olduğunu, mevcut dosya ile arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu söyleyerek dosyaların birleştirilmesini talep etti.
Birleştirilme için yazı yazılacak
Ara kararını açıklayan mahkeme, birleştirilmesi hususuna ilişkin dosyanın 20. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çelik'in geçmiş eylemleri de dikkate alındığında ısrarlı bir şekilde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan müşteki Dilek Acu'nun güvenliğinden endişe duymasına neden olacak şekilde takip etmek sureti ile huzursuzluk oluşturduğu da anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ahmet Çelik'in 'silahla tehdit', 'hakaret' ve 'ısrarlı takip' suçlarından zincirleme şekilde toplamda 3 yıl 9 ay 20 günden 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Eyüpsultan'da Uzaklaştırma Kararı Olan Kadını Tehdit Eden Şüphelinin Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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