Eyüpsultan\'daki Cep Otogarı\'nda Hırsızlık Olayı

3.Sayfa

Eyüpsultan'daki cep otogarına müşteri kılığında bilet alma bahanesiyle gelen hırsız, içeride kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arkasındaki cep telefonunu çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızın o anları işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 19.30 sıralarında Alibey Cep Otogarında yaşandı. İddiaya göre bilet alma bahanesiyle peronları gezen hırsız, son olarak Ayten Aydın'ın işletmeciliğini yaptığı işyerine geldi. O esnada işlerini halletmek üzere peronun arka bölümüne geçen Aydın'ın yokluğunu fırsat bilen hırsız, bir süre oyalanarak çevreyi kolaçan etti. Bu sırada oraya gelenlerle de konuşan şüpheli, kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arka tarafındaki cep telefonunu çaldı. Çaldığı cep telefonunu montunun iç cebine koyan şüpheli, oradan ayrılırken yaptığı el hareketi ise dikkat çekti.

Olay anını anlatan işletme sahibi Ayten Aydın, "Cep telefonum bir yolcu tarafından bankonun içine eğilerek çalındı. Saat 19.15 civarı gelen bir yolcu bankoya eğilerek telefonumu çaldı. Telefonumdaki bilgiler, yolcu numaraları, işime ait her şey çok önemli. Lütfen telefonumu geri getirsin. Geri getirirse şikayetçi olmayacağım. Yolcu kılığında geliyor, diğer yazıhanelere de soruyor. Daha sonra benim bir anlık yokluğumu fırsat bilerek gelip bankoya eğilip içeriden telefonu çalıp gidiyor" şeklinde konuştu.

Olay anı kamerada

Cep otogarı içinde müşteri kılığında gezen şahıs, son olarak geldiği peronda işyeri sahibinin bir anlık yokluğunu fırsat bilerek, banko arkasındaki cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Şahısın cep telefonunu çaldığı anlar ve uzaklaşırken yaptığı el hareketi ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL