Eyüpsultan'daki cep otogarına müşteri kılığında bilet alma bahanesiyle gelen hırsız, içeride kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arkasındaki cep telefonunu çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızın o anları işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 19.30 sıralarında Alibey Cep Otogarında yaşandı. İddiaya göre bilet alma bahanesiyle peronları gezen hırsız, son olarak Ayten Aydın'ın işletmeciliğini yaptığı işyerine geldi. O esnada işlerini halletmek üzere peronun arka bölümüne geçen Aydın'ın yokluğunu fırsat bilen hırsız, bir süre oyalanarak çevreyi kolaçan etti. Bu sırada oraya gelenlerle de konuşan şüpheli, kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arka tarafındaki cep telefonunu çaldı. Çaldığı cep telefonunu montunun iç cebine koyan şüpheli, oradan ayrılırken yaptığı el hareketi ise dikkat çekti.
Olay anını anlatan işletme sahibi Ayten Aydın, "Cep telefonum bir yolcu tarafından bankonun içine eğilerek çalındı. Saat 19.15 civarı gelen bir yolcu bankoya eğilerek telefonumu çaldı. Telefonumdaki bilgiler, yolcu numaraları, işime ait her şey çok önemli. Lütfen telefonumu geri getirsin. Geri getirirse şikayetçi olmayacağım. Yolcu kılığında geliyor, diğer yazıhanelere de soruyor. Daha sonra benim bir anlık yokluğumu fırsat bilerek gelip bankoya eğilip içeriden telefonu çalıp gidiyor" şeklinde konuştu.
Olay anı kamerada
Cep otogarı içinde müşteri kılığında gezen şahıs, son olarak geldiği peronda işyeri sahibinin bir anlık yokluğunu fırsat bilerek, banko arkasındaki cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Şahısın cep telefonunu çaldığı anlar ve uzaklaşırken yaptığı el hareketi ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Eyüpsultan'daki Cep Otogarı'nda Hırsızlık Olayı - Son Dakika
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.T. ve F.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti. B.T. silahla tehdit ve basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay, F.Y. ise cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış şekilde evinin önüne bırakılan ve iddiaya göre uyuşturucunun etkisinde polise kendisini kardeşinin bıçakladığını söyleyince kardeşi tutuklanan Tahir Erik, kardeşinin suçsuz yere tutuklu olduğunu düşündüğünü ve yetkililerden serbest bırakılmasını rica etti.
Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurtarılan 2 köpek, barınağa gelindiğinde çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ise daha önce köpek dövüştürenlere yönelik operasyonda 2 köpeği barınağa teslim etmişti.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde iki ayrı dernekte uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur ve asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Konya-Karaman karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Havsa ilçesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde biblo kedi içerisine gizlenmiş 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Sürücü M.P ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.
CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, görüntülerde yer alan paraların Fatih Keleş tarafından ofise getirildiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın ifadesine ulaşıldı. Şüpheli Poyraz'ın ifadesinde, 'Görüntülere yansıyan paraları Fatih Keleş, bir çanta içerisinde ofise getirdi. Nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Paranın o tarihlerde başlatılan bağış kampanyasından mı, başka bir yerden mi temin edildiğini bilmiyorum' dediği öğrenildi.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Koçyiğit, eski HDP milletvekili Leyla Zana ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan da bulunuyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç takla attı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 8 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara, 23 bin 800 adet makaron, 90 kilogram gümrük kaçağı tütün, 50 adet cinsel içerikli çikolata ve 10 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?