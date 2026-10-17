Kemerburgaz Cendere Yolu'nda yağış sonrası yeniden su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Kemerburgaz Cendere Yolu'nda yağış sonrası yeniden su birikintileri oluştu

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Kemerburgaz Cendere Yolu\'nda yağış sonrası yeniden su birikintileri oluştu
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İstanbul Eyüpsultan'ın Kemerburgaz semtindeki Cendere Yolu'nda sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yağışın ardından yeniden su birikintileri oluştu. Fabrikalar bölgesinde biriken sular araç geçişini güçleştirdi; sürücüler yavaş ve kontrollü geçti.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da sel sırasında onlarca aracın su içinde sürüklendiği Cendere Yolu'nda, sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yağışın ardından yeniden su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintisinde araçların kontrollü şekilde ilerlediği yol havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde onlarca aracın su içinde sürüklendiği Kemerburgaz Cendere Yolu'nda, sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yerel yağış nedeniyle su birikintileri meydana geldi. Fabrikalar bölgesinde yolun eğimi düşük noktalarında biriken yağmur suları, araç geçişlerini güçleştirdi. Sürücülerin su birikintilerinin bulunduğu kesimlerden yavaş ve kontrollü şekilde geçtiği görüldü.

Cadde üzerinde oluşan su birikintileri ve araçların bu noktalardan geçişleri havadan görüntülendi. Görüntülerde, selin etkilediği güzergahta ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü de görüldü.

Kaynak: İHA
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