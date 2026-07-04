Ezine\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Ezine ilçesi Akköy köyü yakınlarında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE