Fabrika atıkları derenin rengi değiştirdi, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
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Fabrika atıkları derenin rengi değiştirdi, vatandaşlar tepki gösterdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Deresi'ne fabrikalar tarafından bırakıldığı ileri sürülen kimyasal atık derenin rengini siyaha döndürdü. Vatandaşlar, çocukların hasta olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım talep etti. Esnaflar da iş yapamadıklarını belirterek konuyu yargıya taşıdı.

22.04.2024 20:28
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Fabrika atıkları derenin rengi değiştirdi, vatandaşlar tepki gösterdi

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Deresi'ne fabrikalar tarafından bırakıldığı ileri sürülen kimyasal atık derenin rengini değiştirdi. Rengi siyaha dönen derenin çevresinde yaşayanlar duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde derenin siyah tonlarda akması çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Dereye bölgeye yakın bir noktada bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı fabrikalar tarafından kimyasal madde içeren atıkların bırakıldığını ileri süren mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Derede akan kirli su nedeniyle çocukların hasta olduğunu ileri süren mahalle sakinlerinden Mehmet Köse, "Yılladır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mahallemizde dere kaynaklı çok sayıda insanımız hasta oldu. Yetkilerden yardım talep ediyoruz" dedi

Bölgede esnaflık yapan Ali Bedir ise, "Deredeki kirlik nedeniyle iş yapamıyoruz. Lokanta ve kıraathanemiz kapalı. İşyerlerimizi faaliyete geçirerek iş yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Konuyu yargıya da taşıdık. Yetkiliden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Müslüm Akbulut da deredeki durumun tarımsal alanlara da zarar verdiğini belirterek, bölge sakinlerinin bir çoğunda çeşitli hastalıkların ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Şahnahan, Malatya, Çevre, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrika atıkları derenin rengi değiştirdi, vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

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