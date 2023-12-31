Fabrikayı uyuşturucu serasına çevirmişlerdi bekçi ve patron tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirmesinde bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait olduğu öne sürülen kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.

Detaylı aramada gerçek ortaya çıktı

Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi. Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

Olayda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.