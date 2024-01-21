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Facia teğet geçti: Otomobil şarampole devrilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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Facia teğet geçti: Otomobil şarampole devrilmekten son anda kurtuldu

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, park edildiği sırada şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Sel nedeniyle bozulan yolda otomobil askıda kaldı. Yolun bozuk olduğunu fark edemeyen sürücü, otomobili park etmek istediği sırada aracın ön sağ tekerleği boşluğa düşerek askıda kaldı. Jandarma ekipleri güvenlik kameralarından fark edilen araca yardım etti ve saatler sonra araç kurtarıldı.

Facia teğet geçti: Otomobil şarampole devrilmekten son anda kurtuldu
21.01.2024 - 19:57,
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Facia teğet geçti: Otomobil şarampole devrilmekten son anda kurtuldu

BOLU - Bolu'da Abant Gölü Milli Parkına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, park edildiği sırada şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Sel nedeniyle bozulan yolda otomobil askıda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Kocaeli'den Abant'a gelen sürücü, piknik yapmak için otomobili park etmek istedi. Bu sırada sürücü, geçtiğimiz aylarda sel sebebiyle bozulan yolu fark edemedi. Park esnasında otomobil askıda kaldı. Şarampole devrilmekten son anda kurtulan otomobili güvenlik kameralarından fark eden jandarma ekipleri ailenin yardımına koştu. Araç bulunduğu yerden saatler sonra kurtarıldı.

Yolun bozuk olduğunu fark edemediklerini ifade eden Arif ve Tuğba çifti, "Ne olduğunu anlayamadık. Aracı park etmek istemiştik. Çöp bidonlarının yanı başında işaret de yoktu. Göremedik. Otomobilin ön sağ tekerleği boşluğa düştü ve askıda kaldı" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Facia teğet geçti: Otomobil şarampole devrilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika


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