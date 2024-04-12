Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin zorlu çalışması bölgeden gelen fotoğraflara yansıdı.
Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Arama kurtarma ekiplerinin zorlu mücadelesi bölgeden gelen fotoğraflara yansıdı. Görüntülerde yardım bekleyen yaralıların bulunduğu bölgenin sarp ve dik olduğu görüldü. Ekipler bölgede kurtarma çalışmalarını güçlükle yürütüyor.
İşte bölgeden gelen fotoğraflar:
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'daki teleferik kazasından görüntüler - Son Dakika
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