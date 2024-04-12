Antalya'daki teleferik kazasından görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'daki teleferik kazasından görüntüler

Geniş Video İzle

Antalya'da teleferiğin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bölgeden gelen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, teleferik kabinlerinden düşen yaralıların bulunduğu bölgenin sarp ve dik olduğu, ekiplerin güçlükle bölgeye ulaştığı görüldü.

12.04.2024 23:42  Güncelleme: 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin zorlu çalışması bölgeden gelen fotoğraflara yansıdı.

TELEFERİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

BÖLGEDEN GELEN FOTOĞRAFLAR ENDİŞE VERİCİ

Arama kurtarma ekiplerinin zorlu mücadelesi bölgeden gelen fotoğraflara yansıdı. Görüntülerde yardım bekleyen yaralıların bulunduğu bölgenin sarp ve dik olduğu görüldü. Ekipler bölgede kurtarma çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar:

Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Facianın boyutu görüntülere yansıdı! Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor
Antalya\'daki teleferik kazasından görüntüler

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki teleferik kazasından görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ahmed Mehmed: Bu ülkede olmayan bir sey varsa o da denetim 196 5 Yanıtla
  • Defolu Outlet: bu pislik korkutucu telefirik TAMAMEN YASAKLANMALI 135 31 Yanıtla
  • isa Taspinar: Allah yardımcıları olsun 1 kez binmiştim o teleferige o günde tövbe etmiştim binmemeye çok yüksek cok kayalık bir yer 97 14 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Ambulans helikopterler ile ordan oraya partiden partiye uçuyorsunuz. Öyle durumlarda neden kullanılmıyor. Sarp dik arazi yetişene kadar zaten insan ölür. 68 42 Yanıtla Aa: Ne biliyon la kullanılmadığını sanki senin kadar onlar bilmiuor 29 11
  • Ahmet Kurtoglu: çok üzüldüm ALLAH yardımcıları olsun inşALLAH 91 4 Yanıtla
  • Murat Çoker: Arkadaşlar telefirik te herhangi bir sorun olmamiş oradaki elektirik direği devrilip telefireğe carpmş allah rahmet eylesin vedat eden kisiye 59 24 Yanıtla Mehmet Güven: Ne elektrik direği alenen fotoda görünüyor, teleferik taşıyıcı direği devrilip vagon kayalıklara çarpmış. Kandırmayın vatandaşı. 60 7 Murat Çoker: valla pardon doğru tasıyıcı direkmiş o evet derhal şuclular bulunsun ihmali olanlar 45 5
  • AHMET YÜZER: Arkadaşlar denetim falan hikaye 15 senedir antalyadayım tamamen gösteriş bu teleferik hizmeti yaşanan sonuç ise normal bir sonuç bana göre çünkü ilgi alaka 0 23 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada savruldu
    09:13 Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada savruldu

    Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza anında motordan uçarak havada savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

  • Bolu'da Çocuk Parkı Kundaklayan Şüpheli Yakalandı
    09:05 Bolu'da Çocuk Parkı Kundaklayan Şüpheli Yakalandı

    Bolu'da geçtiğimiz gün çocuk parkını ateşe veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşındaki genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Acı detay: Bayram tatili dönüş yolundaki kaza, baba ve kızını hayattan kopardı
    08:44 Acı detay: Bayram tatili dönüş yolundaki kaza, baba ve kızını hayattan kopardı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.

  • Alanya'da bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada
    08:43 Alanya'da bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

    Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada, Erhan D. yönetimindeki araç, ters yöne giren motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

  • Erzincan-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı
    08:22 Erzincan-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı

    Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

  • Bakan Yerlikaya: 19 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı
    08:21 Bakan Yerlikaya: 19 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    08:11 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı

    Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
    05:29 Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


08:22 İran, İsrail’e “Gerçek Vaat“ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 09:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'daki teleferik kazasından görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement