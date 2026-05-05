Fahri Aktaş'tan Duygulu Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fahri Aktaş'tan Duygulu Veda

Fahri Aktaş\'tan Duygulu Veda
05.05.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'e atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş, görev süresinin ardından personeline veda etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentten ayrıldı. 3 yıldır birlikte görev yaptığı personeline son kez telsizden seslenen Aktaş, duygu dolu anlar yaşadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Türkiye genelinde 7 ilin emniyet müdürü değişirken, yaklaşık 3 yıldır Manisa'da görev yapan ve halkla kurduğu yakın diyalogla tanınan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne görevlendirildi. Atama kararının ardından kentteki sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler ve meslektaşlarıyla bir araya gelerek helallik alan Aktaş için bugün uğurlama töreni düzenlendi. Manisa'dan ayrılmak üzere aracına binen İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentten ayrılmadan önce telsiz başına geçerek il genelinde görev yapan personeline son kez seslendi. Görev süresi boyunca Manisa'nın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle çalışan meslektaşlarına teşekkür eden Aktaş'ın veda konuşması sırasında duygulandığı görüldü. Aktaş, telsiz konuşmasına şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Mersin iline atanmam münasebetiyle, bu saat itibarıyla Manisa ilinden ayrılıyorum. Merkez ve 17 ilçe teşkilatımız ve 3 bin 700'e yaklaşan personelimizle beraber yaklaşık 3 yıl boyunca 'Vatandaşın huzuru, polisin gururudur' şiarıyla görev ifa ettik. Bu görev esnasında ortaya konulan emek, çaba ve gayretlerinden ötürü tüm kahraman arkadaşlarımı, mesai arkadaşlarımı, silah arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şehzadeler şehri Manisa'da kendilerine hayırlı, kazasız, belasız görevler diliyorum. Akdeniz'e, Mersin'e yolu, gönlü düşen olursa ağırlamaktan onur duyarım; bir ağabeyleri, meslek büyükleri, müdürleri olarak. Hepiniz Allah'a emanet olun, Allah korusun arkadaşlar."

Öte yandan, yayımlanan atama kararlarına göre, Manisa'ya atanan Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in birkaç gün içerisinde kente gelerek görevine başlayacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fahri Aktaş'tan Duygulu Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:27:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Fahri Aktaş'tan Duygulu Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.