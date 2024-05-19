Fahri müfettişlerden yediği ceza isyan ettirdi: 'Neye göre yazıyorlar' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fahri müfettişlerden yediği ceza isyan ettirdi: 'Neye göre yazıyorlar'

Geniş Video İzle

Bursa'da bir motokurye, 15 gün arayla fahri müfettişler tarafından yazılan trafik cezalarına isyan etti. Kendisine gelen cezalarda kask takmamak ve ters şeritte gitmek iddiaları bulunan motokurye, cezaların gerekçesini ve kanıtlarını sorguladı. Aynı durumu yaşayan diğer arkadaşlarıyla birlikte bu duruma itiraz edeceğini belirten genç, yetkililerden konuya el atmalarını istedi.

19.05.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fahri müfettişlerden yediği ceza isyan ettirdi: 'Neye göre yazıyorlar'

15 gün arayla 2 ceza yedi... Fahri müfettişlere isyan etti

BURSA - Bursa'da bir motokurye arka arkaya gelen trafik cezalarına isyan etti. Fahri müfettişlerin 15 gün aralıkla yazdığı kurye, "Neye göre, kime göre yazdıkları belli değil" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bir yemek firmasında motokurye olarak çalışan 26 yaşındaki Barış İbrahim, 15 gün ara ile fahri müfettişler tarafından ceza yedi. Kendisine gelen makbuzlarda birinde kask diğerinde ise ters şerit ihlali yaptığı iddia edilen İbrahim, 7 bin lira faturayı görünce duruma isyan etti. Kendisinin kural ihlali yapmadığını savunan 26 yaşındaki motokurye, "Benim gibi birçok arkadaşım bu durumdan bunalmış durumda. Bu cezayı yazan kişilerin ispatı var mı? Kazandığımız ücret ortada, onu da fahri müfettişlerin yazdığı cezalara ödüyoruz" diye konuştu.

Yediği cezalara itiraz edeceğini belirten genç, "Motokurye olarak bir işletmede çalışıyorum. 15 gün arayla iki ayrı ceza yediğimi gördüm. Cezaların biri kask takmadığım için, diğeri de ters şeritte gittiğim için yazılmış. Fakat bunları yazan fahri müfettişin elinde bir kanıt var mı? Bu cezaları neye göre yazdıklarını bilmek istiyoruz. Benim gibi birçok arkadaş bu cezaları yiyor. Zaten kazandığımız ortada, artık kazandığımızı da fahri müfettişlerin yazdıkları cezaya veriyoruz. Ben şimdi yediğim cezalara itiraz edeceğim. Yetkililerden isteğim artık bu durumu el atsınlar. İstedikleri gibi ceza yazılmasına karşıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

trafik, Bursa, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fahri müfettişlerden yediği ceza isyan ettirdi: 'Neye göre yazıyorlar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 10:52:02. #1.13#
SON DAKİKA: Fahri müfettişlerden yediği ceza isyan ettirdi: 'Neye göre yazıyorlar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement