Fal Uygulamaları Sahibine Suçlamalar

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ve fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

"AYLIK GELİRİM 150 BİN TL"

Soruşturma kapsamında dün "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan şüpheli Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Taşdelen kimlik tespitinde aylık gelirinin ortalama 150 bin lira olduğunu belirtti.

"BEN FALCILARA İNANMAM"

Şüpheli ifadesinde ise "Ben Türkiye'ye para girişi sağlamış, istihdam sağlamış teknoloji girişimcisiyim. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ama sonucunda takipsizlik aldım. Ben falcılara inanmam, yurt dışında bir çok yerde konuşmalar yaptım. Ben vatanseverim, kaçmak gibi bir hayalim olsaydı buraya gelmezdim. Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim. Ben bir kanaat önderi olmak istiyorum. Adaletin mutlak gücüne saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

107.5 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Operasyonlar kapsamında Sertaç Taşdelen'in adreslerinde yapılan aramalarda ise, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet tablet, 7 adet bilgisayar, 1 adet harici hard disk, 1 adet USB ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilmişti. Ayrıca, piyasa değeri 107 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen 2 araç, 2 deniz aracı ve 2 şirkete mal varlığına el koyma tedbiri işlemi uygulanmıştı.