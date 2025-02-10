Fareler, ölen adamı yedi

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Bir hafta önce hayatını kaybeden 67 yaşındaki adamı fareler yedi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan tek yaşayan 3 çocuk babası 67 adamın evinde 1 hafta önce hayatını kaybettiği ve bedeninin bir kısmının fareler tarafından yendiği öğrenildi.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak üzerindeki 14 kapı numaralı müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla, Y.Ö.'yü yerde yatarken buldu. Yapılan incelemelerde 3 çocuk babası 67 yaşındaki adamın yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden adamın cansız bedenin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.