Bir hafta önce hayatını kaybeden 67 yaşındaki adamı fareler yedi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan tek yaşayan 3 çocuk babası 67 adamın evinde 1 hafta önce hayatını kaybettiği ve bedeninin bir kısmının fareler tarafından yendiği öğrenildi.
Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak üzerindeki 14 kapı numaralı müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla, Y.Ö.'yü yerde yatarken buldu. Yapılan incelemelerde 3 çocuk babası 67 yaşındaki adamın yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan hayatını kaybeden adamın cansız bedenin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fareler, ölen adamı yedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?